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Військовий намагався зґвалтувати літню жінку в Миколаєві

Військовий намагався зґвалтувати літню жінку в Миколаєві

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 2 січня. УНН. В перший день нового року в Миколаєві військовий намагався зґвалтувати літню жінку. Про це УНН повідомили в Патрульній поліціі Миколаєва.

Як стало відомо, близько 21:00 години, патрульні отримали інформацію про те, що в Заводському районі міста невідомий чоловік у військовій формі силоміць потягнув жінку в кущі. Оперативно прибувши на виклик, інспектори почули крики про допомогу. В кущах вони побачили чоловіка, який лежав зверху на літній жінці та намагався її роздягнути. Охоронці порядку затримали підозрюваного, одягнувши на нього кайданки.

На місце події патрульні викликали працівників слідчо-оперативної групи відділу поліції.

Нагадаємо, наприкінці грудня жителя Закарпаття, який зґвалтував пенсіонерку і намагався зґвалтувати дівчинку-інваліда, засудили до 8 років позбавлення волі.

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