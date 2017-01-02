Військовий намагався зґвалтувати літню жінку в Миколаєві

Як стало відомо, близько 21:00 години, патрульні отримали інформацію про те, що в Заводському районі міста невідомий чоловік у військовій формі силоміць потягнув жінку в кущі. Оперативно прибувши на виклик, інспектори почули крики про допомогу. В кущах вони побачили чоловіка, який лежав зверху на літній жінці та намагався її роздягнути. Охоронці порядку затримали підозрюваного, одягнувши на нього кайданки.

На місце події патрульні викликали працівників слідчо-оперативної групи відділу поліції.

Нагадаємо, наприкінці грудня жителя Закарпаття, який зґвалтував пенсіонерку і намагався зґвалтувати дівчинку-інваліда, засудили до 8 років позбавлення волі.