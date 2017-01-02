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Военный пытался изнасиловать пожилую женщину в Николаеве

Военный пытался изнасиловать пожилую женщину в Николаеве

Киев • УНН

 • 9180 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 2 января. УНН. В первый день нового года в Николаеве военный пытался изнасиловать пожилую женщину. Об этом УНН сообщили в патрульной полиции Николаева.

Как стало известно, около 21:00, патрульные получили информацию о том, что в Заводском районе города неизвестный мужчина в военной форме силой потянул женщину в кусты. Оперативно прибывшие на вызов, инспекторы услышали крики о помощи. В кустах они увидели мужчину, который лежал сверху на пожилой женщине и пытался ее раздеть. Стражи порядка задержали подозреваемого, надев на него наручники.

На место происшествия патрульные вызвали работников следственно-оперативной группы отдела полиции.

Напомним, в конце декабря жителя Закарпатья, который изнасиловал пенсионерку и пытался изнасиловать девочку-инвалида, приговорили к 8 годам лишения свободы.

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