Військовий літак у Франції випадково скинув бомбу на завод
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Літак ВПС Франції випадково скинув бомбу на завод. Інцидент стався у вівторок у департаменті Луарі, передає УНН з посиланням на місцеве видання France Bleu.
Повідомляється, що два французьких військових літаки пролітали над населеним пунктом Ножан-сюр-Верніссон, коли один з них випадково втратив авіабомбу, яка впала просто на завод компанії Faurecia.
Внаслідок інциденту двоє людей отримали поранення, пише видання.
За словами представника французьких ВПС, боєприпас, який влучив у завод, був навчальним і не містив вибухових речовин, його планувалося скинути на полігоні.
Інциденти, подібні до того, який стався в Ножан-сюр-Верніссон, трапляються “виключно, дуже і дуже рідко”, підкреслили у ВПС. Проводиться розслідування.
Як повідомляв УНН, у результаті катастрофи війського літака в Алжирі загинули 257 осіб.