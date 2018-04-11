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Військовий літак у Франції випадково скинув бомбу на завод

Військовий літак у Франції випадково скинув бомбу на завод

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Літак ВПС Франції випадково скинув бомбу на завод. Інцидент стався у вівторок у департаменті Луарі, передає УНН з посиланням на місцеве видання France Bleu.

Повідомляється, що два французьких військових літаки пролітали над населеним пунктом Ножан-сюр-Верніссон, коли один з них випадково втратив авіабомбу, яка впала просто на завод компанії Faurecia.

Внаслідок інциденту двоє людей отримали поранення, пише видання.

За словами представника французьких ВПС, боєприпас, який влучив у завод, був навчальним і не містив вибухових речовин, його планувалося скинути на полігоні.

Інциденти, подібні до того, який стався в Ножан-сюр-Верніссон, трапляються “виключно, дуже і дуже рідко”, підкреслили у ВПС. Проводиться розслідування.

Як повідомляв УНН, у результаті катастрофи війського літака в Алжирі загинули 257 осіб.

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