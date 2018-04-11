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Военный самолет во Франции случайно сбросил бомбу на завод

Военный самолет во Франции случайно сбросил бомбу на завод

Киев  •  УНН

 • 13238 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Самолет ВВС Франции случайно сбросил бомбу на завод. Инцидент произошел во вторник в департаменте Луаре, передает УНН со ссылкой на местное издание France Bleu.

Сообщается, что два французских военных самолета пролетали над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон, когда один из них случайно потерял авиабомбу, которая упала прямо на завод компании Faurecia.

В результате инцидента два человека получили ранения, пишет издание.

По словам представителя французских ВВС, боеприпас, который попал в завод, был учебным и не содержал взрывчатых веществ, его планировалось сбросить на полигоне.

Инциденты, подобные произошедшему в Ножан-сюр-Верниссон, случаются “исключительно, очень и очень редко”, подчеркнули в ВВС. Проводится расследование.

Как сообщал УНН, в результате катастрофы военного самолета в Алжире погибли 257 человек.

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