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Військовий експерт пояснив, як вдається захищати Київ від повітряних атак росіян

Військовий експерт пояснив, як вдається захищати Київ від повітряних атак росіян

Київ • УНН

 • 1475924 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Завдяки ефективній ешелонованій системі протиповітряної оборони ракети, випущені росіянами на Київ, не досягають своїх цілей. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив військовий експерт Олег Стариков.

Він підкреслив - у “захисті неба” беруть участь і експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які вивчають уламки ракет, щоб надати військовим вичерпну інформацію про зброю росіян.

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Цитата

“Кожна система ППО має відсоток збиття: NASAMS, Patriot, IRIS-T… Існують тактичні системи ППО, оперативні та оперативно-стратегічні. Так от, я буду говорити про оперативні та оперативно-стратегічні ППО. Вони мають імовірність ураження цілі 0,8–0,9. Тому за умови побудови правильної ешелонованої системи протиповітряної оборони можна досягти таких результатів, які ми маємо зараз у Києві. Небо над нашою столицею насичене системою ППО, яка перекриває всі зони міста. Від системи управління крилатих ракет та інших після вибухів можуть залишатися композитні матеріали тощо. За цими частинками експерти інституту (КНДІСЕ - ред.) досліджують траєкторію не тільки крилатих ракет, а й балістичних, аеробалістичних тощо. Крім цього робляться й інші експертизи, результати яких вказують нашим військовим на що їм звертати особливу увагу. Тому результат того, що ракети, випущені росією по Києву, не досягають своїх цілей – це спільна робота експертів КНДІСЕ, ППО і наших військових”, - розповів Олег Стариков.

Раніше

У Міністерстві оборони України заявили, що жодна російська ракета або безпілотник за останні 2 місяці не долетіли до своїх цілей у Києві.

Нагадаємо, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели ідентифікацію частин та уламків російської ракети, яка була збита в небі над Києвом під час нічної атаки 4 травня. За результатами роботи фахівці КНДІСЕ підтвердили - об'єкти огляду дійсно належать російській ракеті Х-47 "Кинджал". 

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