Военный эксперт объяснил, как удается защищать Киев от воздушных атак россиян

Он подчеркнул - в “защите неба” принимают участие и эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые изучают обломки ракет, дабы предоставить военным исчерпывающую информацию об оружии россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рувин рассказал, какими ракетами россияне обстреливают Украину

Цитата

“Каждая система ПВО имеет процент сбития: NASAMS, Patriot, IRIS-T… Существуют тактические системы ПВО, оперативные и оперативно-стратегические. Так вот, я буду говорить про оперативные и оперативно-стратегические ПВО. Они имеют вероятность поражения цели 0,8–0,9. Поэтому при постройке правильной эшелонированной системы противовоздушной обороны, можно добиться таких результатов, которые мы имеем сейчас в Киеве. Небо над нашей столицей насыщенно системой ПВО, которая перекрывает все зоны города. От системы управления крылатых ракет и прочих после взрывов могут оставаться композитные материалы и др. По этим частичкам эксперты института (КНИИСЭ, - ред.) исследуют траекторию не только крылатых ракет, но и баллистических, аэробаллистических и др. Кроме этого делаются и другие экспертизы, результаты которых указывают нашим военным на что им обращать особое внимание. Поэтому результат того, что ракеты, выпущенные россией по Киеву не достигают своих целей – это совместная работа экспертов КНИИСЭ, ПВО и наших военных”, - рассказал Олег Стариков.

Ранее

В Министерстве обороны Украины заявили, что ни одна российская ракета или беспилотник за последние 2 месяца не долетели до своих целей в Киеве. Напомним Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели идентификацию частей и обломков российской ракеты, которая была сбита в небе над Киевом во время ночной атаки 4 мая. По результатам работы специалисты КНИИСЭ подтвердили - объекты осмотра действительно принадлежат российской ракете Х-47 «Кинжал».