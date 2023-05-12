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13 марта, 19:26 • 78481 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 117897 просмотра

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13 марта, 13:47 • 112936 просмотра

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13 марта, 13:40 • 112480 просмотра

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13 марта, 13:25 • 104782 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100415 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111793 просмотра

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Военный эксперт объяснил, как удается защищать Киев от воздушных атак россиян

Военный эксперт объяснил, как удается защищать Киев от воздушных атак россиян

Киев • УНН

 • 1475924 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Благодаря эффективной эшелонированной системе противовоздушной обороны, ракеты, выпущенные россиянами на Киев, не достигают своих целей. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил военный эксперт Олег Стариков.

Он подчеркнул - в “защите неба” принимают участие и эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые изучают обломки ракет, дабы предоставить военным исчерпывающую информацию об оружии россиян.

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Цитата

“Каждая система ПВО имеет процент сбития: NASAMS, Patriot, IRIS-T… Существуют тактические системы ПВО, оперативные и оперативно-стратегические. Так вот, я буду говорить про оперативные и оперативно-стратегические ПВО. Они имеют вероятность поражения цели 0,8–0,9. Поэтому при постройке правильной эшелонированной системы противовоздушной обороны, можно добиться таких результатов, которые мы имеем сейчас в Киеве. Небо над нашей столицей насыщенно системой ПВО, которая перекрывает все зоны города. От системы управления крылатых ракет и прочих после взрывов могут оставаться композитные материалы и др. По этим частичкам эксперты института (КНИИСЭ, - ред.) исследуют траекторию не только крылатых ракет, но и баллистических, аэробаллистических и др. Кроме этого делаются и другие экспертизы, результаты которых указывают нашим военным на что им обращать особое внимание. Поэтому результат того, что ракеты, выпущенные россией по Киеву не достигают своих целей – это совместная работа экспертов КНИИСЭ, ПВО и наших военных”, - рассказал Олег Стариков.

Ранее

В Министерстве обороны Украины заявили, что ни одна российская ракета или беспилотник за последние 2 месяца не долетели до своих целей в Киеве. Напомним Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели идентификацию частей и обломков российской ракеты, которая была сбита в небе над Киевом во время ночной атаки 4 мая. По результатам работы специалисты КНИИСЭ подтвердили - объекты осмотра действительно принадлежат российской ракете Х-47 «Кинжал». 

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