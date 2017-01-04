Військовий-доброволець помер у Дніпровській лікарні
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 4 січня. УНН. У Дніпровській лікарні ім.Мечникова помер військовослужбовець, якого було доправлено до медичного закладу із зони АТО. Про це у Facebook повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, пише УНН-Центр.
“Сьогодні ще один наш герой-доброволець пішов на небо. Стан був несумісний із життям. Лікарі Мечникова боролися і молили про диво. Не сталося. Без дозволу родини я не можу написати його ім’я,” — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у лікарні ім.Мечникова в Дніпрі помер боєць, якого госпіталізували в новорічну ніч.