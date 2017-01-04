Військовий-доброволець помер у Дніпровській лікарні

“Сьогодні ще один наш герой-доброволець пішов на небо. Стан був несумісний із життям. Лікарі Мечникова боролися і молили про диво. Не сталося. Без дозволу родини я не можу написати його ім’я,” — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у лікарні ім.Мечникова в Дніпрі помер боєць, якого госпіталізували в новорічну ніч.