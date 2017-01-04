Военный доброволец умер в Днепровской больницы
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 4 января. УНН. В Днепровской больницы Мечникова умер военнослужащий, которого доставили в медицинское учреждение из зоны АТО. Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, пишет УНН-Центр.
"Сегодня еще один наш герой-доброволец пошел на небо. Состояние было несовместимо с жизнью. Врачи Мечникова боролись и молили о чуде. Не произошло. Без разрешения семьи я не могу написать его имя", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в больнице Мечникова в Днепре умер боец, которого госпитализировали в новогоднюю ночь.