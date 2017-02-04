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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Військові ЗСУ в зоні АТО відреагували на смс-розсилку, що їм приходить від бойовиків

Київ • УНН

 • 29633 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Українські військові в зоні АТО відреагували про смс-розсилку, яка приходить багатьом солдатам, що воюють на фронті, повідомляє у Facebook спільнота MilitaryStream, передає УНН.

Військові ЗСУ в зоні АТО відреагували на смс-розсилку, що їм приходить від бойовиків

З початком загострення війни на Донбасі як бійцям ЗСУ, так і цивільним, що живуть поблизу лінії розмежування почали приходити повідомлення дивного змісту.

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Смс з невідомих номерів з текстом “Солдат ЗСУ! Тебе чекають вдома”, за припущенням українських воїнів, справа рук російських спецслужб.

У відповідь на такі повідомлення військові записали спеціальне відеозвернення.

“Приємно, що ви про нас не забуваєте. Такими смс-ками ви піднімаєте наш бойовий дух... Нарешті ви вивчили українську мову. Це, як патріотів, нас не може не радувати,” — говорить на відео один з бійців.

Українські Національні Новини

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