Військові ЗСУ в зоні АТО відреагували на смс-розсилку, що їм приходить від бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Українські військові в зоні АТО відреагували про смс-розсилку, яка приходить багатьом солдатам, що воюють на фронті, повідомляє у Facebook спільнота MilitaryStream, передає УНН.
З початком загострення війни на Донбасі як бійцям ЗСУ, так і цивільним, що живуть поблизу лінії розмежування почали приходити повідомлення дивного змісту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики за добу 115 разів обстріляли сили АТО, загинули четверо військових – штаб
Смс з невідомих номерів з текстом “Солдат ЗСУ! Тебе чекають вдома”, за припущенням українських воїнів, справа рук російських спецслужб.
У відповідь на такі повідомлення військові записали спеціальне відеозвернення.
“Приємно, що ви про нас не забуваєте. Такими смс-ками ви піднімаєте наш бойовий дух... Нарешті ви вивчили українську мову. Це, як патріотів, нас не може не радувати,” — говорить на відео один з бійців.