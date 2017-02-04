Военные ВСУ в зоне АТО отреагировали на смс-рассылку, что им приходит от боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украинские военные в зоне АТО отреагировали на смс-рассылку, которая приходит многим солдатам, воюющим на фронте, сообщает в Facebook сообщество MilitaryStream, передает УНН.
С началом обострения войны на Донбассе как бойцам ВСУ, так и гражданским, живущих вблизи линии разграничения начали приходить сообщения странного содержания.
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Смс с неизвестных номеров с текстом "Солдат ВСУ! Тебя ждут дома", по мнению украинских воинов, дело рук российских спецслужб.
В ответ на такие сообщения военные записали специальное видеообращение.
"Приятно, что вы о нас не забываете. Такими смс-ками вы поднимаете наш боевой дух ... Наконец вы выучили украинский язык. Это, как патриотов, нас не может не радовать ", - говорит на видео один из бойцов.