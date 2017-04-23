Військові та дипломати повернуть Україні Крим – П.Порошенко

“Як Президент, як Верховний Головнокомандувач від імені народу України і перед усіма українцями, які зараз дивляться нас, я щиро дякую вам, дорогі воїни, за ваш жертовний внесок в захист Батьківщини. Вашими зусиллями ми побудували нову армію, вашими зусиллями ми не віддамо жодного клаптика української землі ворогу і вашими зусиллями, разом із зусиллями українських дипломатів, ми повернемо український Крим”, — сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, за словами П.Порошенка, Міжнародний суд ООН визнав Росію стороною мінських домовленостей, а не посередником.

Як повідомляв УНН, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.