Военные и дипломаты вернут Украине Крым - П.Порошенко

"Как Президент, как Верховный Главнокомандующий от имени народа Украины и перед всеми украинцами, которые сейчас смотрят нас, я искренне благодарю вас, дорогие воины, за ваш жертвенный вклад в защиту Родины. Вашими усилиями мы построили новую армию, вашими усилиями мы не отдадим ни одного клочка украинской земли врагу и вашими усилиями, вместе с усилиями украинских дипломатов, мы вернем украинский Крым", - сказал П.Порошенко.

Напомним, по словам Порошенко, Международный суд ООН признал Россию стороной минских договоренностей, а не посредником.

Как сообщал УНН, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.