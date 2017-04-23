Военные и дипломаты вернут Украине Крым - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Усилиями военных и дипломатов будет возращен украинский Крым. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко выступая на церемонии награждения победителей в "Играх Непокоренных", передает корреспондент УНН.
"Как Президент, как Верховный Главнокомандующий от имени народа Украины и перед всеми украинцами, которые сейчас смотрят нас, я искренне благодарю вас, дорогие воины, за ваш жертвенный вклад в защиту Родины. Вашими усилиями мы построили новую армию, вашими усилиями мы не отдадим ни одного клочка украинской земли врагу и вашими усилиями, вместе с усилиями украинских дипломатов, мы вернем украинский Крым", - сказал П.Порошенко.
Напомним, по словам Порошенко, Международный суд ООН признал Россию стороной минских договоренностей, а не посредником.
Как сообщал УНН, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.