Військові США заявили про знищення командира ІД у Сирії

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За словами американських військових, убитий у понеділок внаслідок авіаудару чоловік - Халід Айдд Ахмад аль-Джабурі. Його смерть "тимчасово позбавить організацію можливості планувати атаки ззовні", додається в заяві.

Це остання операція американських військових по знешкодженню високопоставленого представника екстремістського угруповання, яке колись контролювало більшу частину Іраку та Сирії, де проголосило «халіфат» і де екстремісти планували смертоносні теракти в Європі, внаслідок яких загинули десятки людей. В останні роки кількість таких нападів зменшилася, оскільки угруповання "Ісламська держава" втратило останній клаптик землі, який контролювало у березні 2019 року.

Активісти опозиції на північному заході Сирії заявили, що вбитий чоловік з'явився в цьому районі близько 10 днів тому, заявивши, що він переміщена особа зі східної провінції Дейр-ез-Зор, що межує з Іраком. Аль-Джабурі - одне з найбільших племен Іраку, яке також присутнє у східній та північній Сирії, і ця людина могла сказати, що він з Дейр-ез-Зора, щоб приховати свою іракську ідентичність, оскільки жителі східної Сирії говорять на арабському діалекті, схожому на той, яким говорять в Іраку.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, спостерігає за військовими діями опозиції, заявила в понеділок, що одна людина була вбита в результаті удару безпілотника неподалік села Кефтін, яке утримували повстанці. Голова обсерваторії Рамі Абдуррахман ідентифікував убитого як громадянина Іраку, в якого влучила ракета, коли він розмовляв мобільним телефоном біля орендованого будинку.

Сирійська цивільна оборона опозиції, також відома як «Білі каски», заявила, що евакуювала чоловіка з місця нападу і пізніше він помер від отриманих ран.

Доповнення

Цей удар став останнім у серії атак за останні роки, спрямованих проти бойовиків, пов'язаних з «Аль-Каїдою», та високопосадовців угруповання «Ісламська держава» на північному заході Сирії.

Більшість із тих, хто загинув внаслідок ударів США по контрольованій повстанцями провінції Ідліб за останні роки, були членами відгалуження "Аль-Каїди" Horas al-Din, що в перекладі з арабської означає "Хранителі релігії". До складу угруповання входять закоренілі члени "Аль-Каїди", що відкололися від "Хайат Тахрір аш-Шам", найсильнішого повстанського угрупування в провінції Ідліб.

Засновника угруповання "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді спіймали американці під час рейду в Ідлібі в жовтні 2019 року. Його наступник Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайші також був убитий під час рейду США у лютому 2022 року на північному заході Сирії.

У жовтні сирійські повстанці вбили лідера групи Абу аль-Хасана аль-Хашімі аль-Курайші, і з того часу його змінив Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Курайші.

Вважається, що жоден із аль-Курайшитів не є родичем. Аль-Курайші - це не їхнє справжнє ім'я, воно походить від курайшитів, назви племені, до якого належав ісламський пророк Мухаммед. ІД стверджує, що його лідери походять із цього племені, а "аль-Курайші" є частиною псевдоніма лідера ІД.

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