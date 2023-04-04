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Военные США заявили об уничтожении командира ИГ в Сирии

Военные США заявили об уничтожении командира ИГ в Сирии

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Коалиция на северо-западе Сирии во главе с США ударом беспилотника обезвредила лидера группировки "Исламское государство", который отвечал за планирование терактов в Европе, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

По словам американских военных, убитый в понедельник в результате авиаудара мужчина, - Халид Айдд Ахмад аль-Джабури. Его смерть "временно лишит организацию возможности планировать атаки извне", добавляется в заявлении.

Это последняя операция американских военных по обезвреживанию  высокопоставленного представителя экстремистской группировки, которая когда-то контролировала большую часть Ирака и Сирии, где она провозгласила "халифат" и где экстремисты планировали смертоносные теракты в Европе, в результате которых погибли десятки людей. В последние годы количество таких нападений уменьшилось, поскольку группировка "Исламское государство" потеряла последний клочок земли, который она контролировала в марте 2019 года.

Активисты оппозиции на северо-западе Сирии заявили, что убитый человек появился в этом районе около 10 дней назад, заявив, что он перемещенное лицо из восточной провинции Дейр-эз-Зор, граничащей с Ираком. Аль-Джабури - одно из крупнейших племен Ирака, которое также присутствует в восточной и северной Сирии, и этот человек мог сказать, что он из Дейр-эз-Зора, чтобы скрыть свою иракскую идентичность, поскольку жители восточной Сирии говорят на арабском диалекте, похожем на тот, на котором говорят в Ираке.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за военными действиями оппозиции, заявила в понедельник, что один человек был убит в результате удара беспилотника недалеко от деревни Кефтин, которую удерживали повстанцы. Глава обсерватории Рами Абдуррахман идентифицировал убитого как гражданина Ирака, в которого попала ракета, когда он разговаривал по мобильному телефону возле арендованного дома.

Сирийская гражданская оборона оппозиции, также известная как "Белые каски", заявила, что эвакуировала мужчину с места нападения и позже он скончался от полученных ран.

Дополнение

Этот удар стал последним в серии атак за последние годы, направленных против боевиков, связанных с «Аль-Каидой», и высокопоставленных чиновников группировки "Исламское государство" на северо-западе Сирии.

Большинство из тех, кто погиб в результате ударов США по контролируемой повстанцами провинции Идлиб за последние годы, были членами ответвления "Аль-Каиды" Horas al-Din, что в переводе с арабского означает "Хранители религии". В состав группировки входят закоренелые члены "Аль-Каиды", отколовшиеся от "Хайат Тахрир аш-Шам", сильнейшей повстанческой группировки в провинции Идлиб.

Основателя группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади поймали американцы во время рейда в Идлибе в октябре 2019 года. Его преемник Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши также был убит в ходе рейда США в феврале 2022 года на северо-западе Сирии.

В октябре сирийские повстанцы убили лидера группы Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курайши, и с тех пор его сменил Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Курайши.

Считается, что ни один из аль-Курайшитов не является родственником. Аль-Курайши - это не их настоящее имя, оно происходит от курайшитов, названия племени, к которому принадлежал исламский пророк Мухаммед. ИГ утверждает, что его лидеры происходят из этого племени, а "аль-Курайши" является частью псевдонима лидера ИГ.

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