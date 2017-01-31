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Військові розгорнуть чотири польові кухні і палатки для обігріву для жителів Авдіївки

Військові розгорнуть чотири польові кухні і палатки для обігріву для жителів Авдіївки

Київ • УНН

 • 4673 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Українські військові розгортають чотири польові кухні й палатки для обігріву для надання допомоги цивільному населенню Авдіївки. Про це розповів заступник командира 72-ої окремої механізованої бригади, підполковник Олександр Самарський, передає УНН з посиланням на прес-службу МОУ.

"Так як в Авдіївці відсутнє опалення і електроенергія, то ми розгортаємо чотири польові кухні та палатки для обігріву й надання допомоги цивільному населенню. Окрім цього, надаємо дрова для обігріву", - сказав О.Самарський.

Офіцер повідомив, що до місцевого населення для надання допомоги направлена група військовослужбовців бригади.

Вказано, що наразі вже розгорнуто 2 польових кухні, інші встановлюють. Також військові здійснюють постійну доставку дров для обігріву місцевого населення.

"Ми хочемо, щоби люди знали, що вони не будуть кинуті, й захисники України нададуть допомогу", - додав О.Самарський.

"Стан у наших бійців задовільний, нормальний, всі в хорошому доброму настрої. Ми перемагаємо і тому іншого настрою у нас і бути не може! Ми захищаємо свою землю! Вони до нас прийшли, а не ми до них!" - додав підполковник.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

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