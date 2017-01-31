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Военные развернут четыре полевые кухни и палатки для обогрева для жителей Авдеевки

Военные развернут четыре полевые кухни и палатки для обогрева для жителей Авдеевки

Киев • УНН

 • 4673 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Украинские военные разворачивают четыре полевые кухни и палатки для обогрева для оказания помощи гражданскому населению Авдеевки. Об этом рассказал заместитель командира 72-ой отдельной механизированной бригады, подполковник Александр Самарский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОУ.

"Так как в Авдеевке отсутствует отопление и электроэнергия, мы разворачиваем четыре полевые кухни и палатки для обогрева и оказания помощи гражданскому населению. Кроме этого, предоставляем дрова для обогрева", - сказал А.Самарский.

Офицер сообщил, что к местному населению для оказания помощи направлена ​​группа военнослужащих бригады.

Указано, что в настоящее время уже развернуты 2 полевые кухни, другие устанавливают. Также военные осуществляют постоянную доставку дров для обогрева местного населения.

"Мы хотим, чтобы люди знали, что они не будут брошены, и защитники Украины окажут помощь", - добавил А.Самарский.

"Состояние у наших бойцов удовлетворительное, нормальное, все в хорошем настроении. Мы побеждаем и поэтому другого настроения у нас и быть не может! Мы защищаем свою землю Они к нам пришли, а не мы к ним!", - добавил подполковник.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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