Военные развернут четыре полевые кухни и палатки для обогрева для жителей Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Украинские военные разворачивают четыре полевые кухни и палатки для обогрева для оказания помощи гражданскому населению Авдеевки. Об этом рассказал заместитель командира 72-ой отдельной механизированной бригады, подполковник Александр Самарский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОУ.
"Так как в Авдеевке отсутствует отопление и электроэнергия, мы разворачиваем четыре полевые кухни и палатки для обогрева и оказания помощи гражданскому населению. Кроме этого, предоставляем дрова для обогрева", - сказал А.Самарский.
Офицер сообщил, что к местному населению для оказания помощи направлена группа военнослужащих бригады.
Указано, что в настоящее время уже развернуты 2 полевые кухни, другие устанавливают. Также военные осуществляют постоянную доставку дров для обогрева местного населения.
"Мы хотим, чтобы люди знали, что они не будут брошены, и защитники Украины окажут помощь", - добавил А.Самарский.
"Состояние у наших бойцов удовлетворительное, нормальное, все в хорошем настроении. Мы побеждаем и поэтому другого настроения у нас и быть не может! Мы защищаем свою землю Они к нам пришли, а не мы к ним!", - добавил подполковник.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.