Військові приступили до ліквідації наслідків вибухів в Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Етап локалізації надзвичайної події в Балаклії завершили, військові приступили до етапу практичної ліквідації негативних наслідків, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Зараз суттєво зменшилась кількість вибухів. Зранку проведено повітряну і наземну розвідку. За їхніми результатами, можна казати про те, що етап локалізації завершено і ми, військові, приступаємо до етапу практичної ліквідації негативних наслідків", — повідомив генерал-лейтенант Ігор Павловський.
В Міноборони також зазначили, що станом на ранок, 24 березня, ситуація в районі надзвичайної події біля міста Балаклія, де вчора відбулася пожежа на 65 Арсеналі, має тенденцію щодо зменшення кількості вибухів.
До локалізації ситуації було задіяно близько 1000 військовослужбовців Збройних Сил України.
Голова Балаклійського райдержадміністрації Степан Масельський проінформував про те, що зранку мешканці почали повертатися до міста.
Як повідомляв УНН, внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.