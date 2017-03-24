Военные приступили к ликвидации последствий взрывов в Балаклее

"Сейчас существенно уменьшилось количество взрывов. Утром проведена воздушная и наземная разведка. По их результатам, можно говорить о том, что этап локализации завершен и мы, военные, приступаем к этапу практической ликвидации негативных последствий", - сообщил генерал-лейтенант Игорь Павловский.

В Минобороны также отметили, что по состоянию на утро 24 марта, ситуация в районе чрезвычайного происшествия возле города Балаклея, где вчера произошел пожар на 65 Арсенале, имеет тенденцию к уменьшению количества взрывов.

Во время локализации ситуации были задействованы около 1000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Глава Балаклейской райгосадминистрации Степан Масельский проинформировал о том, что утром жители начали возвращаться в город.

Как сообщал УНН, в результате взрывов в Балаклее погибла женщина.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.