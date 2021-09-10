Військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2021": безпосередньої загрози для України немає
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Безпосередньої загрози для України у зв’язку з військовими навчаннями Росії та Білорусі “Захід-2021” нема, однак ситуація динамічна. Про це в ефірі “Свобода слова з Савіком Шустером” заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.
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“Ми відпрацьовуємо плани, це звичайна військова практика. Що стосується безпосередньо „Заходу-2021“, нам відома кількість їхніх військ. Прямо зараз безпосередньої загрози, зокрема, створення ударних груп, відповідних підготовчих заходів щодо агресії проти України не видно, але обставина динамічна. Вона змінюється”, — заявив Наєв.
Доповнення
Військові навчання “Захід-2021”, які проходять на західних флангах Росії і Білорусі, триватимуть до наступного четверга.
За повідомленнями білоруських державних ЗМІ, Путін і Лукашенко повинні особисто перевіряти навчання, хоча невідомо, коли це станеться.
Міноборони Росії заявило, що активна фаза навчань проходитиме на дев’яти об’єктах у Росії і п’яти об’єктах в Білорусі. У навчаннях беруть участь 200 тисяч осіб військових, 80 літаків і вертольотів, 290 танків і 15 кораблів.
Також братимуть участь військовослужбовці з Вірменії, Індії, Казахстану, Киргизстану та Монголії.
У Міноборони опублікували відеокадри відкриття активної фази військових навчань.