Военные учения России и Беларуси "Запад-2021": непосредственной угрозы для Украины нет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Непосредственной угрозы для Украины в связи с военными учениями России и Беларуси "Запад-2021" не существует, однако ситуация динамична. Об этом в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает корреспондент УНН.
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“Мы отрабатываем планы, это обычная военная практика. Что касается непосредственно „Запада-2021“, нам известно количество их войск. Прямо сейчас непосредственной угрозы, в частности, создание ударных групп, соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии против Украины не видно, но обстоятельство динамична. Она меняется”, — заявил Наев.
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Военные учения “Запад-2021”, которые проходят на западных флангах России и Беларуси, продлятся до следующего четверга.
По сообщениям белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко должны лично проверять обучения, хотя неизвестно, когда это произойдет.
Минобороны России заявило, что активная фаза учений будет проходить на девяти объектах в России и пяти объектах в Беларуси. В учениях принимают участие 200 тысяч человек военных, 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и 15 кораблей.
Также будут участвовать военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.
В Минобороны опубликовали видеокадры открытия активной фазы военных учений.