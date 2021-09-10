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Военные учения России и Беларуси "Запад-2021": непосредственной угрозы для Украины нет

Военные учения России и Беларуси "Запад-2021": непосредственной угрозы для Украины нет

Киев  •  УНН

 • 17204 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Непосредственной угрозы для Украины в связи с военными учениями России и Беларуси "Запад-2021" не существует, однако ситуация динамична. Об этом в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы отрабатываем планы, это обычная военная практика. Что касается непосредственно „Запада-2021“, нам известно количество их войск. Прямо сейчас непосредственной угрозы, в частности, создание ударных групп, соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии против Украины не видно, но обстоятельство динамична. Она меняется”, — заявил Наев.

Дополнение

Военные учения “Запад-2021”, которые проходят на западных флангах России и Беларуси, продлятся до следующего четверга.

По сообщениям белорусских государственных СМИ, Путин и Лукашенко должны лично проверять обучения, хотя неизвестно, когда это произойдет.

Минобороны России заявило, что активная фаза учений будет проходить на девяти объектах в России и пяти объектах в Беларуси. В учениях принимают участие 200 тысяч человек военных, 80 самолетов и вертолетов, 290 танков и 15 кораблей.

Также будут участвовать военнослужащие из Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

В Минобороны опубликовали видеокадры открытия активной фазы военных учений.

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