Військові на вантажівці скоїли ДТП у Маріуполі, виїхавши на червоне світло

У патрульній поліції міста інформацію підтвердили.



На перехресті близько 12-ї години в центрі міста зіткнулися військовий автомобіль "ГАЗ" і "Peugeot". На відео видно, що "ГАЗ" рухався по вул. Миру, а легковий автомобіль виїжджав з вул. Зелінського на проспект. "ГАЗ" не зупинився на червоне світло і протаранив іномарку, протягнувши її більше 10 метрів.

В цьому ДТП постраждала 30-річна дівчина, вона отримала травму голови і госпіталізована.

Як розповіли у поліції, водій вантажівки був тверезим.