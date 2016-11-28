Військові на вантажівці скоїли ДТП у Маріуполі, виїхавши на червоне світло
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні у Маріуполі на перетині вул. Зелінського і пр. Миру сталася ДТП, в якій постраждала водій легкого автомобіля. Військові на вантажівці в'їхали у легковик. Про це кореспонденту УНН повідомили очевидці.
У патрульній поліції міста інформацію підтвердили.
На перехресті близько 12-ї години в центрі міста зіткнулися військовий автомобіль "ГАЗ" і "Peugeot". На відео видно, що "ГАЗ" рухався по вул. Миру, а легковий автомобіль виїжджав з вул. Зелінського на проспект. "ГАЗ" не зупинився на червоне світло і протаранив іномарку, протягнувши її більше 10 метрів.
В цьому ДТП постраждала 30-річна дівчина, вона отримала травму голови і госпіталізована.
Як розповіли у поліції, водій вантажівки був тверезим.