Военные на грузовике совершили ДТП в Мариуполе, выехав на красный свет
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня в Мариуполе на пересечении ул. Зелинского и пр. Мира произошло ДТП, в котором пострадал водитель легкого автомобиля. Военные на грузовике въехали в легковушку. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы.
В патрульной полиции города информацию подтвердили.
На перекрестке около 12 часов в центре города столкнулись военный автомобиль "ГАЗ" и "Peugeot". На видео видно, что "ГАЗ" двигался по ул. Мира, а легковой автомобиль выезжал с ул. Зелинского на проспект. "ГАЗ" не остановился на красный свет и протаранил иномарку, протянув ее более 10 метров.
В этом ДТП пострадала 30-летняя девушка, она получила травму головы и госпитализирована.
Как рассказали в полиции, водитель грузовика был трезв.