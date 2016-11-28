Военные на грузовике совершили ДТП в Мариуполе, выехав на красный свет

В патрульной полиции города информацию подтвердили.



На перекрестке около 12 часов в центре города столкнулись военный автомобиль "ГАЗ" и "Peugeot". На видео видно, что "ГАЗ" двигался по ул. Мира, а легковой автомобиль выезжал с ул. Зелинского на проспект. "ГАЗ" не остановился на красный свет и протаранил иномарку, протянув ее более 10 метров.

В этом ДТП пострадала 30-летняя девушка, она получила травму головы и госпитализирована.

Как рассказали в полиции, водитель грузовика был трезв.