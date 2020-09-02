Військові на Київщині в обмін на "список" будуть агітувати за двічі судимого мера Момота
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Вишгороді, що на Київщині, військовослужбовців масово реєструють у кандидатські списки міської команди політичної партії "За майбутнє", передає УНН із посиланням на поінформовані джерела.
Мова, серед іншого, про масову реєстрацію військовослужбовців в/ч №3027, що знаходяться за адресою: місто Вишгород, вул. Кульчицького, 1.
"Дві посадові особи з керівництва військової частини включені у кандидатські списки партії "За майбутнє", і будуть агітувати за двічі судимого мера Момота", - розповіли поінформовані джерела УНН.
Приблизна кількість офіцерів та контрактників військової частини №3027, які змінили місце реєстрації - 800 чоловік.
Нагадаємо, за даними порталу kievvlast, у 1997-му і 1998-му роках мер Вишгорода Олексій Момот був двічі засуджений Вишгородським районним судом Київської області за статтею КК 140 на 3 роки і 5 років відповідно. Слід зазначити, що склад злочину - крадіжка з проникненням у житло, а самі злочини було скоєно у місті Вишгород.
Як писав УНН, у прийдешніх мерських перегонах Момот знову хоче брати участь, хоч і не зміг виконати протягом першої каденції жодну зі своїх передвиборчих обіцянок.