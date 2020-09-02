Военные в Киевской области в обмен на "список" будут агитировать за дважды судимого мэра Момота

Речь, среди прочего, о массовой регистрации военнослужащих в/ч №3027, находящихся по адресу: город Вышгород, ул. Кульчицкого, 1.

"Два должностных лица из руководства воинской части включены в кандидатские списки партии "За будущее", и будут агитировать за дважды судимого мэра Момота", - рассказали информированные источники УНН.

Примерное количество офицеров и контрактников воинской части №3027, которые изменили место регистрации - 800 человек.

Напомним, по данным портала kievvlast, в 1997-м и 1998-м годах мэр Вышгорода Алексей Момот был дважды осужден Вышгородским районным судом Киевской области по статье УК 140 на 3 года и 5 лет соответственно. Следует отметить, что состав преступления - кража с проникновением в жилье, а сами преступления были совершены в городе Вышгород.

Как писал УНН, в грядущих мэрских гонках Момот снова хочет участвовать, хоть и не смог выполнить в течение первой каденции ни одно из своих предвыборных обещаний.