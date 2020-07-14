Військові містечка, бригади та чутки про посилення: Арахамія розповів про поїздку до адмінмежі з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що нещодавно мав виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, під час якого здійснив поїздку до адмінмежі з Кримом. Там він перевіряв чутки про “посилення”, а також стан боєздатності наших бригад та дивився військові містечка. Про це він сказав журналістам, передає УНН.
“Ми нещодавно, останнього тижня, робили виїзне засідання на комітеті. Не засідання, це була виїзна поїздка нашого комітету до Кримського кордону (адмінмежі, - ред.). Для того, щоб перевірити оці чутки, що там зараз посилюються всі речі. Ми перевірили. Перевірили стан боєздатності наших бригад. В чотири місця там переміщались. Подивились військові містечка”, - сказав Давид Арахамія.
Він зазначив, що там була одна цікава річ - контейнери, мобільні будинки для військовослужбовців, у яких можуть жити 6 людей. У них відводиться 80 сантиметрів на людину.
“Ми попросили зараз письмово всіх людей, які проектували ці мобільні містечка, переїхати на два тижні пожити в цих домах”, - додав Давид Арахамія.
Нагадаємо, командувач Об‘єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв сказав, що на сьогоднішній день загрози вторгнення з боку РФ немає, але потрібно готуватись до будь-яких сценаріїв.