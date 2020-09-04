Військові літаки ВПС США Boeіng B-52 вперше увійшли в повітряний простір України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні військові літаки ВПС США Boeіng B-52 вперше увійшли в повітряний простір України, передає УНН із посиланням на повідомлення Міноборони.
Як повідомили у пресслужбі, американські стратегічні бомбардувальники супроводжують винищувачі бригад тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України Су-27 та МіГ-29.
"Вранці 4 вересня бомбардувальники вилетіли із авіабази Ферфорд у Великій Британії, пролетіли над територією Європи, де їх супроводжували винищувачі ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кораблі НАТО зайшли в порт Одеси
Українські військові льотчики зустріли В-52 на польському кордоні, здійснили супровід через територію України до узбережжя Азовського моря та в зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Патрулювання має плановий характер для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та партнерів, відзначили у Міноборони.
Ймовірно що така співпраця у сфері колективної безпеки продовжиться й надалі, зазначено у повідомленні.