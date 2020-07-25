Кораблі НАТО зайшли в порт Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні до порту Одеса зайшли кораблі постійної військово-морської групи Північноатлантичного Альянсу SNMG2. Як повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ, Візит відбувся відповідно до Плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України, передає УНН.
“Серед іноземних військових кораблів, які завітали, фрегати Королівських ВМС Іспанії „Alvaro De Bazan“, МС Румунії „REGINA MARIA“ та ВМС Турецької Республіки „Yildirim“. Цього року, група SNMG2 увійшла до складу учасників українсько-американського навчання „Сі Бриз — 2020“, спрямованого на виконання спільних завдань по сприянню безпеки в Чорноморському регіоні”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у ВМС, у зв’язку з запобіганням розповсюдження гострої респіраторної інфекції COVID-19, відвідування мешканцями та гостями міста кораблів не передбачено.
Нагадаємо, у ВМС ЗСУ розповіли про нові виклики та досвід під час Сі Бриз 2020.