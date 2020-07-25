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19 березня, 18:42 • 45882 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100030 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101175 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116843 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123362 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120262 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155817 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125079 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124778 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123908 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Кораблі НАТО зайшли в порт Одеси

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні до порту Одеса зайшли кораблі постійної військово-морської групи Північноатлантичного Альянсу SNMG2. Як повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ, Візит відбувся відповідно до Плану заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України, передає УНН.

“Серед іноземних військових кораблів, які завітали, фрегати Королівських ВМС Іспанії „Alvaro De Bazan“, МС Румунії „REGINA MARIA“ та ВМС Турецької Республіки „Yildirim“. Цього року, група SNMG2 увійшла до складу учасників українсько-американського навчання „Сі Бриз — 2020“, спрямованого на виконання спільних завдань по сприянню безпеки в Чорноморському регіоні”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ВМС, у зв’язку з запобіганням розповсюдження гострої респіраторної інфекції COVID-19, відвідування мешканцями та гостями міста кораблів не передбачено.

Нагадаємо, у ВМС ЗСУ розповіли про нові виклики та досвід під час Сі Бриз 2020.

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