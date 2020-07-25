Кораблі НАТО зайшли в порт Одеси

“Серед іноземних військових кораблів, які завітали, фрегати Королівських ВМС Іспанії „Alvaro De Bazan“, МС Румунії „REGINA MARIA“ та ВМС Турецької Республіки „Yildirim“. Цього року, група SNMG2 увійшла до складу учасників українсько-американського навчання „Сі Бриз — 2020“, спрямованого на виконання спільних завдань по сприянню безпеки в Чорноморському регіоні”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ВМС, у зв’язку з запобіганням розповсюдження гострої респіраторної інфекції COVID-19, відвідування мешканцями та гостями міста кораблів не передбачено.

Нагадаємо, у ВМС ЗСУ розповіли про нові виклики та досвід під час Сі Бриз 2020.