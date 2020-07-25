Корабли НАТО вошли в порт Одессы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 27837 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101436 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106321 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133197 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110510 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131175 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102013 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104423 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Корабли НАТО вошли в порт Одессы

Корабли НАТО вошли в порт Одессы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня в порт Одесса зашли корабли постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса SNMG2. Как сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ,визит состоялся в соответствии с Планом мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

"Среди иностранных военных кораблей, которые вошли, фрегаты Королевских ВМС Испании "Alvaro De Bazan", МС Румынии "REGINA MARIA" и ВМС Турецкой Республики "Yildirim". В этом году, группа SNMG2 вошла в состав участников украинского-американских учений "Си Бриз - 2020", направленного на выполнение общих задач по содействию безопасности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ВМС, в связи с предотвращением распространения острой респираторной инфекции COVID-19, посещение жителями и гостями города корабелов не предусмотрено.

Напомним, в ВМС ВСУ рассказали о новых вызовах и опыте во время Си Бриз 2020.

Украинские Национальные Новости

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