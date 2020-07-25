Корабли НАТО вошли в порт Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня в порт Одесса зашли корабли постоянной военно-морской группы Североатлантического альянса SNMG2. Как сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ,визит состоялся в соответствии с Планом мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
"Среди иностранных военных кораблей, которые вошли, фрегаты Королевских ВМС Испании "Alvaro De Bazan", МС Румынии "REGINA MARIA" и ВМС Турецкой Республики "Yildirim". В этом году, группа SNMG2 вошла в состав участников украинского-американских учений "Си Бриз - 2020", направленного на выполнение общих задач по содействию безопасности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.
Как сообщили в ВМС, в связи с предотвращением распространения острой респираторной инфекции COVID-19, посещение жителями и гостями города корабелов не предусмотрено.
Напомним, в ВМС ВСУ рассказали о новых вызовах и опыте во время Си Бриз 2020.