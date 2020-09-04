Военные самолеты ВВС США Boeіng B-52 впервые вошли в воздушное пространство Украины

Как сообщили в пресс-службе, американские стратегические бомбардировщики сопровождают истребители бригад тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27 и МиГ-29.

"Утром 4 сентября бомбардировщики вылетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании, пролетели над территорией Европы, где их сопровождали истребители ВВС стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

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Украинские военные летчики встретили В-52 на польской границе, совершили сопровождение по территории Украины до побережья Азовского моря и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Патрулирование носит плановый характер для достижения взаемосумисництва стран НАТО и партнеров, отметили в Минобороны.

Вероятно что такое сотрудничество в сфере коллективной безопасности продолжится и в дальнейшем, говорится в сообщении.