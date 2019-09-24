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Військові кораблі Росії провели навчання у Чорному морі

Військові кораблі Росії провели навчання у Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Кораблі Чорноморського флоту Росії з анексованого Севастополя провели у Чорному морі навчання з "вогневого ураження корабельних груп і вогневих точок протидесантної оборони умовного противника". Про це з посиланням на пресслужбу Міноборони Росії повідомляє "Крим.Реалії", передає УНН.

"У ході проведених навчань екіпажі кораблів відпрацювали організацію оборони загону десантних кораблів при висадці морського десанту, вогневе ураження корабельних груп і вогневих точок протидесантної оборони умовного противника з виконанням артилерійських і ракетних стрільб по морській та береговій цілях, завдання з протимінного забезпечення загону кораблів, також під час навчання екіпажі десантних кораблів провели тренування з підрозділами морської піхоти з висадки морського десанту", - повідомили у міністерстві.

Всього в навчаннях брало участь 10 російських кораблів і суден. У даний час вони згорнули навчання і повернулися в "пункти базування" у Севастополі.

Як повідомляв УНН, в Збройних силах України почалися стратегічні командно-штабні навчання "Козацький воля-2019".

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