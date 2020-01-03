Військові доставили до прифронтової лікарні медпрепарати та обладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У прифронтову Попаснянську районну лікарню доставили гуманітарну медичну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"Ми напередодні Різдва доставили сюди, у прифронтову Попаснянську районну лікарню гуманітарну медичну допомогу на суму майже 190 тисяч гривень. Це дуже корисні речі, речі, які стануть у нагоді як лікарям, так і хворим. Це медичні розхідники, одноразові медичні прибори для проведення хірургічних втручань, одноразові набори для лікування опіків", - сказав координатор проекту "Допомога Схід" Борис Кутовий.
Він додав, що проект військових не замінює роботи адміністрації, органів влади та установ, але він допомагає вирішити проблеми швидко та ефективно.
Зазначається, що медичне обладнання та устаткування доставлено у район проведення операції Об'єднаних сил в рамках гуманітарного проекту "Допомога Схід". Мета ініціативи - надання різнопланової та багатоцільової допомоги цивільному населенню у районі бойових дій на території Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, волонтери передали у військовий госпіталь гуманітарну допомогу на понад 800 тис. грн.