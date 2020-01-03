Військові доставили до прифронтової лікарні медпрепарати та обладнання

ukru
08:36 • 25497 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 35874 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 62234 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 65421 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 113190 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 164345 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 263940 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261341 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255024 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236257 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
32 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 53750 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 59385 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 76846 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 75666 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 61463 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 25520 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 62255 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 65444 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 41263 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 75666 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 95607 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 46433 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 144728 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 157267 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 116426 перегляди
Актуальне
Військові доставили до прифронтової лікарні медпрепарати та обладнання

Військові доставили до прифронтової лікарні медпрепарати та обладнання

Київ • УНН

 • 10563 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. У прифронтову Попаснянську районну лікарню доставили гуманітарну медичну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"Ми напередодні Різдва доставили сюди, у прифронтову Попаснянську районну лікарню гуманітарну медичну допомогу на суму майже 190 тисяч гривень. Це дуже корисні речі, речі, які стануть у нагоді як лікарям, так і хворим. Це медичні розхідники, одноразові медичні прибори для проведення хірургічних втручань, одноразові набори для лікування опіків", - сказав координатор проекту "Допомога Схід" Борис Кутовий.

Він додав, що проект військових не замінює роботи адміністрації, органів влади та установ, але він допомагає вирішити проблеми швидко та ефективно.

Зазначається, що медичне обладнання та устаткування доставлено у район проведення операції Об'єднаних сил в рамках гуманітарного проекту "Допомога Схід". Мета ініціативи - надання різнопланової та багатоцільової допомоги цивільному населенню у районі бойових дій на території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, волонтери передали у військовий госпіталь гуманітарну допомогу на понад 800 тис. грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.02
Bitcoin
$84,010.30
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.03
Золото
$3,038.80
Ethereum
$1,974.95