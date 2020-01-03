Военные доставили в прифронтовую больницу медпрепараты и оборудование

"Мы накануне Рождества доставили сюда, в прифронтовую Попаснянскую районную больницу гуманитарную медицинскую помощь на сумму почти 190 тысяч гривен. Это очень полезные вещи, вещи, которые пригодятся как врачам, так и больным. Это медицинские расходники, одноразовые медицинские приборы для проведения хирургических вмешательств, одноразовые наборы для лечения ожогов", - сказал координатор проекта "Помощь Восток" Борис Кутовой.

Он добавил, что проект военных не заменяет работы администрации, органов власти и учреждений, но он помогает решить проблемы быстро и эффективно.

Отмечается, что медицинское оборудование доставлено в район проведения операции Объединенных сил в рамках гуманитарного проекта "Помощь Восток". Цель инициативы - предоставление разноплановой и многоцелевой помощи гражданскому населению в районе боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, волонтеры передали в военный госпиталь гуманитарную помощь более чем 800 тыс. грн.