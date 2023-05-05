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Військове керівництво не наполягає на "тривалій комендантській годині" 8-9 травня - Гуменюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У військовому керівництві закликають обмежити скупчення людей 8 та 9 травня, проте не наполягають на введенні тривалої комендантської години. Про це повідомила начальниця спільної кординаційної прес-служби СБУ на Півдні України Наталія Гуменюк на брифінгу в Медіа-центрі «Україна – Одеса», пише УНН.

Цитата

"Ми дали відповідні рекомендації місцевій владі. Коли рішення буде прийнято, його оприлюднять. Ми не наполягали на обмеженні пересування людей 8-9 травня, але рекомендуємо обмежити масове скупчення людей", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Херсоні вводять тривалу комендантську годину: з вечора 5 травня до ранку 8 травня.

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