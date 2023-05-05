Военное руководство не настаивает на "длительном комендантском часе" 8-9 мая - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В военном руководстве призывают ограничить скопление людей 8 и 9 мая, однако не настаивают на введении длительного комендантского часа. Об этом сообщила начальница совместной координационной пресс-службы СБУ на Юге Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Медиа-центре «Украина – Одесса», пишет УНН.
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"Мы дали соответствующие рекомендации местным властям. Когда решение будет принято, его обнародуют. Мы не настаивали на ограничении передвижения людей 8-9 мая, но рекомендуем ограничить массовое скопление людей", – говорится в сообщении.
Напомним
В Херсоне вводят длительный комендантский час: с вечера 5 мая до утра 8 мая.