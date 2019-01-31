Військова прокуратура затримала на хабарі майстра одного з лісових держпідприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Військовою прокуратурою затримано “майстра лісу”, який отримав 8 600 гривень хабара. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Військової прокуратури Центрального регіону України.
“31.01.2019 за процесуального керівництва військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України та оперативного супроводу працівників управління захисту економіки в Житомирській області слідчими слідчого відділу УСБУ в Житомирській області задокументовано факт одержання неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням, майстром лісу одного з державних підприємств “Олевського лісгоспу”, — вказано у повідомленні.
Вказана службова особа у грудні 2018 року висунула громадянину України протиправну вимогу про надання йому неправомірної вигоди в розмірі 10 тисяч гривень за не вжиття заходів щодо притягнення останнього до адміністративної відповідальності та за подальшу безперешкодну лісозаготівлю на території Олевського району.
У подальшому майстер-хабарник зменшив вимоги щодо розміру неправомірної вигоди та одержав її двома частинами, а саме: 09.01.2019 — в розмірі 1 600 гривень та 31.01.2019 — в розмірі 7 тисяч грн. Після останньої передачі грошових коштів правопорушник затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
“На даний час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади”, — додали правоохоронці.
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