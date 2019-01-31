Военная прокуратура задержала на взятке мастера одного из лесных госпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Военная прокуратура задержала “мастера леса”, который получил 8 600 гривен взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона Украины.
“31.01.2019 под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины и оперативного сопровождения работников управления защиты экономики в Житомирской области следователями следственного отдела УСБУ в Житомирской области задокументирован факт получения неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством, мастером леса одного из государственных предприятий “Олевского лесхоза”, — указано в сообщении.
Указанное должностное лицо в декабре 2018 года выдвинулу гражданину Украины противоправное требование о предоставлении ему неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен за непринятие мер по привлечению последнего к административной ответственности и за дальнейшую беспрепятственную лесозаготовку на территории Олевского района.
В дальнейшем мастер-взяточник уменьшил требования к размеру неправомерной выгоды и получил ее двумя частями, а именно: 09.01.2019 — в размере 1 600 гривен и 31.01.2019 — в размере 7 тысяч грн. После последней передачи денежных средств правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
“В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности”, — добавили правоохранители.
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