Військова прокуратура відкрила провадження через обстріл українського літака у Чорному морі

“Військова прокуратура відразу після прильоту літака зареєструвала провадження, зараз проводять експертизу, щоб встановити патрони, тому що цей доказ. Це докази гібридної військової агресії після анексії Криму. Куля, яка вилучена, експертиза пошкодження літака над територією України, від якої ще ніхто не відхрестився, — це докази. Хто саме стріляв, ми може, і не встановимо, але зона відповідальності вищого керівництва держави РФ перебуває в компетенції міжнародного кримінального суду. Ці докази збираються і туди будуть передані”, — заявив А.Матіос.

Як повідомляв УНН, 1 лютого під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених РФ бурових вишок зі стрілецької зброї був обстріляний транспортний літак Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ан-26.

Нагадаємо, у штабі російського Чорноморського флоту категорично заперечили обстріл українського літака Ан-26.