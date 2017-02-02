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Военная прокуратура открыла производство по факту обстрела украинского самолета в Черном море

Военная прокуратура открыла производство по факту обстрела украинского самолета в Черном море

Киев • УНН

 • 8972 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Военная прокуратура зарегистрировала производство из-за обстрела украинского самолета Ан-26 в районе Одесского газового месторождения. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Военная прокуратура сразу после прилета самолета зарегистрировала производство, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство. Это доказательство гибридной военной агрессии после аннексии Крыма. Пуля, которая изъята, экспертиза повреждения самолета над территорией Украины, от которой еще никто не открестился - это доказательства. Кто именно стрелял, мы можем и не установим, но зона ответственности высшего руководства государства РФ находится в компетенции международного уголовного суда. Эти доказательства собираются и туда будут переданы", - заявил А.Матиос.

Как сообщал УНН, 1 февраля во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения из ранее захваченных РФ буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26.

Напомним, в штабе российского Черноморского флота категорически отрицают обстрел украинского самолета Ан-26.

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