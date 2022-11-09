Військова підтримка України з боку Заходу не відповідає майбутнім викликам - Данілов

ukru
НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
Ексклюзив
07:46 • 34207 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

05:30 • 135841 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 125103 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 157550 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 184256 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 220240 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 222509 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 447303 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 232072 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 197690 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.1 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 110000 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 109937 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 112174 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 102436 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 111234 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 135915 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 447341 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 401135 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 610606 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 734920 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 15120 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 33815 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 99615 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 134962 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 218555 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Військова підтримка України з боку Заходу не відповідає майбутнім викликам - Данілов

Військова підтримка України з боку Заходу не відповідає майбутнім викликам - Данілов

Київ • УНН

 • 395571 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Військова підтримка з боку союзників України, ймовріно, не відповідає масштабу викликів, з якими Україна може зіткнутися у майбутньому. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю The Globe and Mail, повідомляє УНН.

Деталі

Данілов сказав, що Іран постачає росії «величезні» обсяги військової допомоги — насамперед десятки безпілотників Shahed, які використовувалися для нападу на електростанції та іншу цивільну інфраструктуру протягом останнього місяця — в той час як військова підтримка з боку союзників України, «можливо, не відповідає масштабу викликів, з якими ми можемо зіткнутися у майбутньому».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро і надала зразки західної зброї

За його словами, Україна зазнає величезних військових і громадянських втрат, «захищаючи східний кордон НАТО».

Цитата

«Якщо хтось у якійсь столиці думає про те, чи маємо ми отримати додаткову військову підтримку чи ні, я хотів би наголосити, що в цей момент путінські сучасні фашисти вбивають наших громадян. Військових, цивільних і, що найжахливіше, вбивають наших дітей. Не всі у світі сприймають це досить серйозно», — сказав Данілов.

Він відмовився назвати конкретні країни, підтримка яких, на його думку, вагалася, і не назвав конкретних озброєнь, яких не вистачає українській армії.

«Ми шукаємо всі види зброї», — сказав Данілов.

Доповнення

Швейцарія заборонила Німеччині постачати Україні боєприпаси до танків Gepard.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,466.40
Золото
$3,155.56
Tesla
$258.01
Brent
$74.50
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.70
Ethereum
$1,854.05