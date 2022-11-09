Військова підтримка України з боку Заходу не відповідає майбутнім викликам - Данілов

Деталі

Данілов сказав, що Іран постачає росії «величезні» обсяги військової допомоги — насамперед десятки безпілотників Shahed, які використовувалися для нападу на електростанції та іншу цивільну інфраструктуру протягом останнього місяця — в той час як військова підтримка з боку союзників України, «можливо, не відповідає масштабу викликів, з якими ми можемо зіткнутися у майбутньому».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро і надала зразки західної зброї

За його словами, Україна зазнає величезних військових і громадянських втрат, «захищаючи східний кордон НАТО».

Цитата

«Якщо хтось у якійсь столиці думає про те, чи маємо ми отримати додаткову військову підтримку чи ні, я хотів би наголосити, що в цей момент путінські сучасні фашисти вбивають наших громадян. Військових, цивільних і, що найжахливіше, вбивають наших дітей. Не всі у світі сприймають це досить серйозно», — сказав Данілов.

Він відмовився назвати конкретні країни, підтримка яких, на його думку, вагалася, і не назвав конкретних озброєнь, яких не вистачає українській армії.

«Ми шукаємо всі види зброї», — сказав Данілов.

Доповнення

Швейцарія заборонила Німеччині постачати Україні боєприпаси до танків Gepard.