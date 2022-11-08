россия заплатила Ирану 140 миллионов евро и предоставили образцы западного оружия - Sky News

Детали

Российский военный самолет тайно перевез деньги и три модели боеприпасов – британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger – в аэропорт Тегерана утром 20 августа, сказал источник Sky News, говоря на условиях анонимности.

Оружие было частью партии военной техники Великобритании и США, предназначенной для украинских военных, которая, по словам источника, "попала в руки россии".

Источник сказал, что они могут дать иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР) возможность изучать западные технологии и потенциально копировать их.

"Возможно, они будут реконструированы и использованы в будущих войнах", – сказал источник.

Со своей стороны, Иран поставил россии более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 беспилотников Shahed-136, утверждает источник.

Источник утверждал, что в последние несколько дней между Тегераном и Москвой было согласовано еще одно соглашение о беспилотных летательных аппаратах на сумму 200 млн евро.

"Это означает, что скоро будет еще одна большая поставка БПЛА из Ирана".

Предлагая доказательства соглашения от 20 августа, источник в службе безопасности поделился со Sky News спутниковыми снимками, на которых видны два российских военно-транспортных самолета в аэропорту Тегерана.

Источник сообщил, что один из самолетов Ил-76 перевозил 140 миллионов евро и захваченное западное оружие.

На первом изображении, сделанном в 1:17 утра 20 августа, показаны два самолета, выделенных красными линиями, в аэропорту Мехрабад в иранской столице.

На втором снимке, сделанном сразу после 3:30 утра, один из самолетов переместился в сторону взлетно-посадочной полосы объекта, а другой развернулся.

На финальном изображении через три с половиной часа оба самолета исчезли. Источник утверждает, что один из них или оба улетели с иранскими беспилотниками.

Источник сообщил, что ему известно о по меньшей мере пяти российских самолетах, которые доставили беспилотники из Ирана с 20 августа в рамках соглашения.

На вопрос, почему россия также передала Ирану захваченное британское и американское оружие, источник сказал, что это произошло потому, что Тегеран хотел использовать свои возможности для обратного проектирования продуктов.

Источник указал, что, по его мнению, знания, полученные иранцами в результате обратного проектирования американского беспилотника, захваченного Ираном в 2011 году, помогли разработать беспилотники Shahed.

"Мы думаем, что иранцы доказали, что имеют эффективную систему реинжиниринга, как мы можем видеть на примере БПЛА, который они реконструировали из американского БПЛА, захваченного в 2011 году", - сказал источник.

"Похоже, что Иран тоже хочет извлечь выгоду из войны, получая от россиян западные возможности, которые пригодятся им в будущем – как это уже случалось в прошлом".

Американский разведывательный беспилотник RQ-17 Sentinel, который использовался для разведки, был захвачен в декабре 2011 года. На следующий год иранский командир заявил, что его страна провела реинжиниринг и строит копию.