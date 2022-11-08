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росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро та надали зразки західної зброї - Sky News

росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро та надали зразки західної зброї - Sky News

Київ • УНН

 • 327857 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. росія заплатила 140 мільйонів євро та передала зразки захоплених британських та американських озброєнь до Ірану в обмін на десятки смертоносних безпілотників, заявило джерело Sky News у службі безпеки, передає УНН.

Деталі

Російський військовий літак таємно перевіз гроші і три моделі боєприпасів - британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger - в аеропорт Тегерана вранці 20 серпня, сказало джерело Sky News, говорячи на умовах анонімності.

Зброя була частиною партії військової техніки Великої Британії та США, призначеної для українських військових, яка, за словами джерела, "потрапила до рук росії".

Джерело сказало, що вони можуть дати іранському Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) можливість вивчати західні технології та потенційно копіювати їх.

"Можливо, вони будуть реконструйовані та використані в майбутніх війнах", - сказало джерело.

Зі свого боку, Іран поставив росії понад 160 безпілотних літальних апаратів, у тому числі 100 безпілотників Shahed-136, стверджує джерело.

Джерело стверджувало, що в останні кілька днів між Тегераном і Москвою було узгоджено ще одну угоду щодо безпілотних літальних апаратів на суму 200 млн євро.

"Це означає, що скоро буде ще одне велике постачання БПЛА з Ірану".

Пропонуючи докази угоди від 20 серпня, джерело в службі безпеки поділилося зі Sky News супутниковими знімками, на яких видно два російські військово-транспортні літаки в аеропорту Тегерана.

Джерело повідомило, що один із літаків Іл-76 перевозив 140 мільйонів євро і захоплену західну зброю.

На першому зображенні, зробленому о 1:17 ранку 20 серпня, показано два літаки, виділені червоними лініями, в аеропорту Мехрабад в іранській столиці.

На другому знімку, зробленому одразу після 3:30 ранку, один із літаків перемістився у бік злітно-посадкової смуги об'єкта, а інший розвернувся.

На фінальному зображенні через три з половиною години обидва літаки зникли. Джерело стверджує, що один із них або обидва відлетіли з іранськими безпілотниками.

Джерело повідомило, що йому відомо про щонайменше п'ять російських літаків, які доставили безпілотники з Ірану з 20 серпня в рамках угоди.

На питання, чому россія також передала Ірану захоплену британську та американську зброю, джерело сказало, що це сталося тому, що Тегеран хотів використати свої можливості для зворотного проектування продуктів.

Джерело вказало, що, на його думку, знання, отримані іранцями в результаті зворотного проектування американського безпілотника, захопленого Іраном у 2011 році, допомогли розробити безпілотники Shahed.

"Ми думаємо, що іранці довели, що мають ефективну систему реінжинірингу, як ми можемо бачити на прикладі БПЛА, який вони реконструювали з американського БПЛА, захопленого в 2011 році", - сказало джерело.

"Схоже, що Іран теж хоче отримати вигоду з війни, отримуючи від росіян західні можливості, які стануть їм у нагоді в майбутньому - як це вже траплялося в минулому".

Американський розвідувальний безпілотник RQ-17 Sentinel, який використовувався для розвідки, було захоплено у грудні 2011 року. Наступного року іранський командир заявив, що його країна провела реінжиніринг та будує копію.

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