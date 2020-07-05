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Військова авіація Ізраїлю атакувала об'єкти ХАМАС у секторі Гази

Військова авіація Ізраїлю атакувала об'єкти ХАМАС у секторі Гази

Київ • УНН

 • 12152 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Ізраїльські винищувачі і вертольоти завдали в неділю ударів по військових об’єктах ХАМАС в північній частині сектора Гази у відповідь на запуск трьох ракет по території єврейської держави раніше в той же день. Про це повідомила армійська пресслужба, пише УНН.

“Раніше сьогодні три ракети були запущені з сектора Газа по ізраїльській території. У відповідь деякий час назад вертольоти і винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по терористичним об’єктам ХАМАС в північній частині секторі Гази. В ході атаки була вражена структура ХАМАС, що використовувалась для діяльності під землею”, — йдеться в повідомленні.

Раніше в неділю палестинські радикали випустили з сектора Гази три ракети по території Ізраїлю, одна з них була перехоплена ізраїльською системою ППО, повідомила раніше армійська пресслужба. За інформацією радіо KAN, повідомлень про потерпілих і збитки після цього обстрілу не надходило.

צה“ל רואה בחומרה רבה כל פעילות טרור לעבר שטח ישראל וימשיך לפעול ככל שיידרש נגד ניסיונות לפגיעה באזרחי ישראל. ארגון הטרור חמאס נושא באחריות לנעשה ברצועת עזה וממנה, והוא יישא בהשלכות לפעולות הטרור נגד אזרחי ישראל

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 5, 2020

У попередні рази палестинські радикали з сектора Газа випустили дві ракети по Ізраїлю 26 червня та по одній ракеті 15 червня, 6 травня і 27 березня. У відповідь кожен раз армія Ізраїлю наносила удари по військових об’єктах ХАМАС.

23 і 24 лютого по ізраїльській території з Гази було випущено більше 80 ракет. Тоді у відповідь ВПС єврейської держави вразили військові цілі угруповання “Ісламський джихад” на південь від Дамаска у Сирії, а також десятки об’єктів радикалів по всьому сектору Газа.

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