Военная авиация Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Израильские истребители и вертолеты нанесли в воскресенье удары по военным объектам ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства ранее в тот же день. Об этом сообщила армейская пресс-служба, пишет УНН.
“Ранее сегодня три ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории. В ответ некоторое время назад вертолеты и истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим объектам ХАМАС в северной части сектора Газа. В ходе атаки была поражена структура ХАМАС, использовавшаяся для деятельности под землей”, — говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье палестинские радикалы выпустили из сектора Газа три ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена израильской системой ПВО, сообщила ранее армейская пресс-служба. По информации радио KAN, сообщений о пострадавших и ущербе после этого обстрела не поступало.
צה“ל רואה בחומרה רבה כל פעילות טרור לעבר שטח ישראל וימשיך לפעול ככל שיידרש נגד ניסיונות לפגיעה באזרחי ישראל. ארגון הטרור חמאס נושא באחריות לנעשה ברצועת עזה וממנה, והוא יישא בהשלכות לפעולות הטרור נגד אזרחי ישראל— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 5, 2020
В предыдущие разы палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по Израилю 26 июня и по одной ракете 15 июня, 6 мая и 27 марта. В ответ каждый раз армия Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС.
23 и 24 февраля по израильской территории из Газы было выпущено более 80 ракет. Тогда в ответ ВВС еврейского государства поразили военные цели группировки “Исламский джихад” к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.