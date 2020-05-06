Військова агресія Росії проти України триває - The Washington Times

КИЇВ. 6 травня. УНН. Навіть коли не можна цього робити, засоби масової інформації і більшість політиків ігнорують невеликі війни, особливо ті, які зайшли в глухий кут. Сталося віртуальне відключення новин про реваншистську війну Росії із завоювання України. Ця війна заслуговує на більшу увагу, а Україна заслуговує більшої підтримки, тому що це боротьба між свободою і рабством. Пише в статті для впливового і аналізованого Білим домом видання The Washington Times Jed Babbin, помічник заступника міністра оборони в адміністрації Джорджа Буша-старшого, який є автором книги "В словах наших ворогів".

УНН публікує переклад матеріалу.

Війна Росії з Україною почалася в лютому 2014 року, коли Росія захопила Кримський півострів, який є частиною суверенної України. "Зелені чоловічки" - російські війська в формі без розпізнавальних знаків, і їхні найманці з числа місцевого населення оволоділи Кримом, інсценувавши фіктивні вибори, на яких кримський народ нібито вирішив увійти до складу Російської Федерації. Через кілька тижнів Росія офіційно анексувала Крим.

У тому ж лютому масові антиурядові протести призвели до втечі в Росію корумпованого Президента України Віктора Януковича (вірного союзника президента Росії Володимира Путіна).

Спікер українського парламенту Олександр Турчинов став тимчасово виконуючим обов'язки Президента і займав цей пост до інавгурації Петра Порошенка в травні 2014 року. Потім пан Турчинов став секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

До кінця лютого розпочалися запеклі бої між російськими збройними силами - "зеленими чоловічками" - і проросійськими сепаратистами з числа місцевих жителів з одного боку, та українськими військами з іншого. Були зроблені спроби укласти мирові угоди - і Росія, і Україна погодилися на Мінські протоколи I і II - але жоден з них не привів до припинення бойових дій.

Через перекладачів і по електронній пошті я взяв інтерв'ю у пана Турчинова, а також у Арсена Авакова, Міністра внутрішніх справ України з 2014 року.

Обидва вони рішуче заявляють про російську агресію і рішуче виступають на захист свободи України.

Коли в лютому 2014 почалася російська військова агресія, Україна була економічно і інституційно дуже слабка. Як зазначив пан Турчинов, Україні не вистачало військової техніки, в тому числі якісного зброї. Однак, завдяки своїм силі духу і патріотизму, українським військам і добробатам вдалося зупинити атаку російських військ, але тільки після того, як вони вторглися в країну і окупували частину території. Цитуючи покійну Голду Меїр, пан Аваков пояснив, як вони зупинили росіян: "У нас було секретна зброя - відсутність альтернативи".

Сьогодні, за словами пана Авакова, близько 35 000 російських військовослужбовців, найманців і місцевих сепаратистів діють в Донецькій і Луганській областях України. Він сказав, що російські військові є частиною "...Південного військового округу Збройних Сил Російської Федерації".

Г-н Турчинов каже, що ще 87 000 російських військовослужбовців знаходяться на кордонах України та готові почати активні бойові дії проти України в разі відповідного політичного рішення РФ.

Пан Турчинов зазначає: "Військова агресія Російської Федерації проти України не припиняється. Не було жодного дня без військової провокації. Українські позиції обстрілюють з важкої зброї, забороненого Мінськими угодами. Наприклад, в результаті обстрілу в березні цього року двоє мирних жителів загинули і сімнадцять отримали поранення, в тому числі троє дітей".

Військова агресія Росії відбувається не тільки на суші. 2 грудня 2018 роки я вже писав про закриття Росією Керченської протоки, яка є єдиним виходом з Азовського в Чорне море для двох найбільших портів України. Пан Турчинов зазначив, що Кремль невпинно використовує кібератаки проти українських урядових систем і масованої кампанії дезінформації і фейків, що має на меті втручання в українську політику і вибори.

Пан Аваков повідомив в своєму інтерв'ю, що російські і проросійські сепаратистські сили захопили близько 15 000 кв. км території східної України і весь Кримський півострів. Він додав: "Мова йде не тільки про квадратні кілометри, а про закони, права і демократичних цінностях!" Близько 14 000 осіб були вбиті, в тому числі понад 3 000 мирних жителів. Два мільйони були позбавлені власності і змушені покинути свої будинки.

Війна зайшла в глухий кут з кількох причин. Путін явно не хоче ризикувати серйозними економічними санкціями, які можуть виникнути, якщо російські війська відкрито вторгнуться в Україну. Більш того, Путіну не вистачає повного контролю над його українськими проросійськими повіреними.

Поки Барак Обама був президентом, Україні відмовляли у військовій допомозі та співробітництві. За словами пана Турчинова, американські офіційні особи вважали, що слід "... не дратувати і не провокувати пана Путіна".

За словами пана Авакова, військова і дипломатична підтримка, надана Україні президентом Трампом, вельми важлива для припинення російської агресії.

Нинішній президент України Володимир Зеленський був обраний в 2019 році після кар'єри телевізійного коміка. Сьогодні він явно розчарований обмеженістю своїх можливостей щодо припинення війни на Сході України. На початку цього року він звільнив більшу частину Кабінету міністрів і недавно зробив пропозицію колишньому Президенту Грузії Михайлу Саакашвілі стати віце-прем'єр-міністром, щоб допомогти своїми керівними і дипломатичними навичками.

Важко зрозуміти, як пан Саакашвілі допоможе вийти з глухого кута.

Як сказав мені пан Аваков, "Україна вимагає повного повернення всіх своїх територій: тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей і анексованого Криму. (Повиннно відбутися - ред.) повне виведення всіх російських військових формувань з території України... (і - ред.) встановлення юрисдикції української держави на всіх окупованих територіях". Тільки після цього, за його словами, в цих регіонах можуть бути проведені місцеві вибори.

Пандемія COVID-19 і наші майбутні листопадові вибори витіснили всі інші новини з поля зору ЗМІ. Проте, ми не можемо дозволити собі ігнорувати триваючу гібридну агресію Росії проти України. Пан Трамп повинен приділяти більше уваги, а також надавати військову і іншу підтримку мужній боротьбі України за свободу.