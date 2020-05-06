Военная агрессия России против Украины продолжается - The Washington Times

КИЕВ. 6 мая. УНН. Даже когда нельзя этого делать, средства массовой информации и большинство политиков игнорируют небольшие войны, особенно те, которые зашли в тупик. Произошло виртуальное отключение новостей о реваншистской войне России по завоеванию Украины. Эта война заслуживает большего внимания, а Украина заслуживает большей поддержки, потому что это борьба между свободой и рабством. Пишет в статье для влиятельного и анализируемого Белым домом издания The Washington Times Jed Babbin, помощник заместителя министра обороны в администрации Джорджа Буша-старшего, являющийся автором книги “В словах наших врагов”.

УНН приводит перевод материала.

Война России с Украиной началась в феврале 2014 года, когда Россия захватила Крымский полуостров, который является частью суверенной Украины. “Зеленые человечки” — российские войска в форме без знаков различия, и их наемники из числа местного населения захватили Крым, инсценировав фиктивные выборы, на которых крымский народ якобы решил войти в состав Российской Федерации. Через несколько недель Россия официально аннексировала Крым.

В том же феврале массовые антиправительственные протесты привели к бегству в Россию коррумпированного Президента Украины Виктора Януковича (верного союзника президента России Владимира Путина).

Спикер украинского парламента Александр Турчинов стал временно исполняющим обязанности Президента и занимал этот пост до инаугурации Петра Порошенко в мае 2014 года. Затем г-н Турчинов стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

К концу февраля начались ожесточенные бои между российскими вооруженными силами — “зелеными человечками” — и пророссийскими сепаратистами из числа местных жителей с одной стороны, и украинскими войсками с другой. Были предприняты попытки заключить мирные соглашения — и Россия, и Украина согласились на Минские протоколы I и II — но ни один из них не привел к прекращению боевых действий.

Через переводчиков и по электронной почте я взял интервью у г-на Турчинова, а также у Арсена Авакова, Министра внутренних дел Украины с 2014 года.

Оба они решительно заявляют о российской агрессии и решительно выступают в защиту свободы Украины.

Когда в феврале 2014 началась российская военная агрессия, Украина была экономически и институционно очень слаба. Как отметил г-н Турчинов, Украине не хватало военной техники, в том числе качественного оружия. Однако, благодаря своему силе духа и патриотизму, украинским войскам и Добробатам удалось остановить атаку русских, но только после того, как они вторглись в страну и оккупировали часть территории. Цитируя покойную Голду Меир, г-н Аваков объяснил, как они остановили русских: “У нас было секретное оружие — отсутствие альтернативы”.

Сегодня, по словам г-на Авакова, около 35 000 российских военнослужащих, наемников и местных сепаратистов действуют в Донецкой и Луганской областях Украины. Он сказал, что российские военные являются частью “...Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации”.

Г-н Турчинов говорит, что еще 87 000 российских военнослужащих находятся на границах Украины и готовы начать активные военные действия против Украины в случае соответствующего политического решения РФ.

Господин Турчинов отмечает: “Военная агрессия Российской Федерации против Украины не прекращается. Не было ни одного дня без военной провокации. Украинские позиции обстреливаются из тяжелого оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Например, в результате обстрела в марте этого года двое мирных жителей погибли и семнадцать получили ранения, в том числе трое детей”.

Военная агрессия России происходит не только на суше. 2 декабря 2018 года я уже писал о закрытии Россией Керченского пролива, который является единственным выходом из Азовского в Черное море для двух крупнейших портов Украины. Г-н Турчинов отметил, что Кремль неустанно использует кибератаки против украинских правительственных систем и массированной кампании дезинформации и фейков, имеющей целью вмешательство в украинскую политику и выборы.

Г-н Аваков сообщил в своем интервью, что российские и пророссийские сепаратистские силы захватили около 15 000 кв. км территории восточной Украины и весь Крымский полуостров. Он добавил: “Речь идет не только о квадратных километрах, а о законах, правах и демократических ценностях!” Около 14 000 человек были убиты, в том числе более 3 000 мирных жителей. Два миллиона были лишены собственности и вынуждены покинуть свои дома.

Война зашла в тупик по нескольким причинам. Путин явно не хочет рисковать серьезными экономическими санкциями, которые могут возникнуть, если российские войска открыто вторгнутся в Украину. Более того, Путину не хватает полного контроля над его украинскими пророссийскими поверенными.

Пока Барак Обама был президентом, Украине отказывали в военной помощи и сотрудничестве. По словам г-на Турчинова, американские официальные лица считали, что следует “...не раздражать и не провоцировать г-на Путина”.

По словам г-на Авакова, военная и дипломатическая поддержка, оказанная Украине президентом Трампом, весьма важна для прекращения российской агрессии.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский был избран в 2019 году после карьеры телевизионного комика. Сегодня он явно разочарован ограниченностью своих возможностей по прекращению войны на Востоке Украины. В начале этого года он уволил большую часть Кабинета министров и недавно сделал предложение бывшему Президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать вице-премьер-министром, чтобы помочь своими руководящими и дипломатическими навыками.

Трудно понять, как господин Саакашвили поможет выйти из тупика.

Как сказал мне г-н Аваков, “Украина требует полного возвращения всех своих территорий: временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. (Должен быть — ред.) полный вывод всех российских военных формирований с территории Украины... (и — ред.) установление юрисдикции украинского государства на всех оккупированных территориях”. Только после этого, по его словам, в этих регионах могут быть проведены местные выборы.

Пандемия COVID-19 и наши предстоящие ноябрьские выборы вытеснили все остальные новости из поля зрения СМИ. Тем не менее, мы не можем позволить себе игнорировать продолжающуюся гибридную агрессию России против Украины. Г-н Трамп должен уделять больше внимания, а также оказывать военную и другую поддержку мужественной борьбе Украины за свободу.