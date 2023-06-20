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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Військова адміністрація показала наслідки удару рф по Херсону: під обстріл потрапили у тому числі медики

Київ • УНН

 • 614579 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Під час сьогоднішнього удару по Херсону російські окупанти поцілили зокрема у навчальні заклади, під обстріл потрапили і медики, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Військова адміністрація показала наслідки удару рф по Херсону: під обстріл потрапили у тому числі медики

Цитата

"Черговий цинічний обстріл і мирна жертва. Окупанти вкотре гатили по Херсону. Поцілили у навчальні заклади, приватні будинки, СТО. Під обстріл потрапили і медики, які поспішали на допомогу постраждалим. Подивіться на ці кадри. Чого домагалися росіяни? Що хотіли довести обстрілом книжкових шаф?" - написав Прокудін у соцмережах, показавши відео.

Нагадаємо

Близько 11 ранку окупанти обстріляли з мінометів Херсон, в результаті загинув 28-річний цивільний чоловік, є влучання в школу та дитячий садок.

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