окупанти обстріляли Херсон: є загиблий, пошкоджені дитячий садок та школа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Близько 11 ранку окупанти обстріляли з мінометів Херсон, в результаті загинув 28-річний цивільний чоловік, є влучання в школу та дитячий садок. Про це повідомили Офіс Генерального прокурора та речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, пише УНН.
Деталі
Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що ворог почав обстрілювати місто з самого ранку.
«Вже відомо про влучання в дитячий садок, лікарню, школу, де був гуманітарний штаб. Там, без постраждалих. Також потрапила під обстріл швидка допомога, яка рухалась на допомогу людям. Працівники не постраждали», - повідомив Толоконніков.
Доповнення
В офісі Генерального прокурора заявили, що близько 11:00 окупанти з тимчасово окупованої території Херсонщини здійснили мінометний обстріл обласного центру.
Внаслідок атаки російських військ по одному з мікрорайонів міста загинув 28-річний цивільний чоловік.
За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Додамо
Російські війська за 19 червня 57 разів обстріляли Херсонську область, відомо про 5 поранених людей, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.