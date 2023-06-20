оккупанты обстреляли Херсон: есть погибший, повреждены детский сад и школа

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 29211 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 63244 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 68096 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 181151 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 98305 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 101702 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 298301 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80254 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 131085 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169646 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.7м/с
57%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 222304 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 119194 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 74137 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 54299 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 18853 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 181096 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 224021 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 298256 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 310427 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 360016 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 20048 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 55497 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 75336 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 120365 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 68710 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

оккупанты обстреляли Херсон: есть погибший, повреждены детский сад и школа

Киев • УНН

 • 637389 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. С 11 утра оккупанты обстреливают из минометов Херсон, в результате погиб 28-летний гражданский мужчина, есть попадания в школу и детский сад. Об этом сообщили Офис Генерального прокурора и представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников, пишет УНН.

оккупанты обстреляли Херсон: есть погибший, повреждены детский сад и школа

Детали

Спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что враг начал обстреливать город с самого утра.

«Уже известно о попадании в детский сад, больницу, школу, где был гуманитарный штаб. Там без пострадавших. Также попала под обстрел скорая помощь, которая двигалась на помощь людям. Работники не пострадали», - сообщил Толоконников.

Дополнение

В офисе Генерального прокурора заявили, что около 11:00 оккупанты с временно оккупированной территории Херсонщины осуществили минометный обстрел областного центра.

В результате атаки российских войск по одному из микрорайонов города погиб 28-летний гражданский мужчина.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Добавим

Российские войска за 19 июня 57 раз обстреляли Херсонскую область, известно о 5 раненых людях, сообщил во вторник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33