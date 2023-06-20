оккупанты обстреляли Херсон: есть погибший, повреждены детский сад и школа

Детали

Спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что враг начал обстреливать город с самого утра.

«Уже известно о попадании в детский сад, больницу, школу, где был гуманитарный штаб. Там без пострадавших. Также попала под обстрел скорая помощь, которая двигалась на помощь людям. Работники не пострадали», - сообщил Толоконников.

Дополнение

В офисе Генерального прокурора заявили, что около 11:00 оккупанты с временно оккупированной территории Херсонщины осуществили минометный обстрел областного центра.

В результате атаки российских войск по одному из микрорайонов города погиб 28-летний гражданский мужчина.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Добавим

Российские войска за 19 июня 57 раз обстреляли Херсонскую область, известно о 5 раненых людях, сообщил во вторник председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.



