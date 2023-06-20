Военная администрация показала последствия удара рф по Херсону: под обстрел попали в том числе медики

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"Очередной циничный обстрел и мирная жертва. Оккупанты в очередной раз били по Херсону. Поцелили в учебные заведения, частные дома, СТО. Под обстрел попали и медики, которые спешили на помощь пострадавшим. Посмотрите на эти кадры. Чего добивались россияне? Что хотели доказать обстрелом книжных шкафов?" - написал Прокудин в соцсетях, показав видео.

Напомним

Около 11 утра оккупанты обстреляли из минометов Херсон, в результате погиб 28-летний гражданский мужчина, есть попадания в школу и детский сад.