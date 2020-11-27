"Військкому" з окупованого Криму повідомили підозру через призов кримчан до армії РФ

“За матеріалами контррозвідки СБУ повідомлено про підозру одному із “військових комісарів” тимчасово анексованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим та міста Севастополь задокументували численні факти порушення українського та міжнародного законодавства одним із “військових комісарів” тимчасово анексованого півострова.

"У ході досудового розслідування слідчі ГУ СБ України в АР Крим встановили, що підозрюваний після окупації півострова у 2016 році обійняв посаду “военного комиссара Республики Крым по Черноморскому и Роздольненскому районам”. Він безпосередньо організовував та проводив примусові призовні компанії кримчан на строкову військову службу до Збройних сил РФ”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у випадку відмови, фігурант залякував “призовників”, у тому числі погрожуючи кримінальною відповідальністю.

У СБУ нагадали, що стаття 51 IV Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни категорично забороняє державі-окупанту примушувати цивільне населення до служби в її збройних силах.

Вказано, що чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років. Триває досудове розслідування.

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