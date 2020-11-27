"Військкому" з окупованого Криму повідомили підозру через призов кримчан до армії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру одному із “військових комісарів” тимчасово анексованого Криму, який організовував та проводив примусові призовні компанії кримчан на строкову військову службу до Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“За матеріалами контррозвідки СБУ повідомлено про підозру одному із “військових комісарів” тимчасово анексованого Криму", - йдеться у повідомленні.
Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим та міста Севастополь задокументували численні факти порушення українського та міжнародного законодавства одним із “військових комісарів” тимчасово анексованого півострова.
"У ході досудового розслідування слідчі ГУ СБ України в АР Крим встановили, що підозрюваний після окупації півострова у 2016 році обійняв посаду “военного комиссара Республики Крым по Черноморскому и Роздольненскому районам”. Він безпосередньо організовував та проводив примусові призовні компанії кримчан на строкову військову службу до Збройних сил РФ”, - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у випадку відмови, фігурант залякував “призовників”, у тому числі погрожуючи кримінальною відповідальністю.
У СБУ нагадали, що стаття 51 IV Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни категорично забороняє державі-окупанту примушувати цивільне населення до служби в її збройних силах.
Вказано, що чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до дванадцяти років. Триває досудове розслідування.
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